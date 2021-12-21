Санкт-Петербург, , 13:13 — REGNUM Один из вариантов строительства второй кольцевой автомобильной дороги в обход Санкт-Петербурга (КАД-2), которая должна разгрузить от грузовых автомобилей существующую КАД, оценили в 170 млрд рублей. Об этом 21 декабря сказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко, сообщает издание «Деловой Петербург».

Один из вариантов КАД-2 Instagram.com/drozdenko_au/

«Стоимость одного из проектов нового дальнего обхода Санкт-Петербурга (так называемого КАД-2), согласованного с Минобороны РФ, составит около 170 миллиардов рублей», — сообщил Петушенко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сейчас федеральными и региональными властями рассматривается несколько вариантов создания КАД-2, один из которых предусматривает использование существующей бывшей военной трассы-«бетонки».

В создании новой дороги будут использованы, в том числе средства Фонда национального благосостояния на возвратной основе. КАД-2 будет платной дорогой. По ней планируется пустить транзитный грузовой автотранспорт, который сейчас движется по КАД, фактически ставшей не объездной, а внутригородской трассой.

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