Уфа, , 13:15 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров поручил правительству региона проработать программу по созданию достойных условий труда на производствах в республике. Об этом сообщил 21 декабря на своей странице в социальной сети.

На швейной фабрике Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР

Хабиров выразил признательность коллегам из республиканского правительства, сотрудникам управляющей компании ОЭЗ «Алга», руководству предприятий, которые запустили свои производства на территории особой экономической зоны «Алга».

Полтора года назад в Башкирии была создана эта особая экономическая зона.

«И вот результат — спустя всего 15 месяцев здесь начали работать первые предприятия. И это, повторю, только начало», — отметил глава республики, сообщив, что никогда в истории особых экономических зон России не было такого, чтобы за неполные два года там появились десять резидентов, из них два предприятия уже начали свою работу.

«На одном предприятии будут работать 800 швей, на другом — 100 человек будут собирать светильники», — сообщил Хабиров.

Он также отметил, что очень важно, чтобы у работников предприятий, которые здесь работают, были хорошие условия: достойная зарплата, хорошая социальная поддержка, уважение людей.

«В дальнейшем работу наших крупных руководителей мы будем оценивать именно по отношению к людям. Поэтому поручил правительству Башкортостана проработать программу по созданию достойных условий труда на производствах», — сообщил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что особая экономическая зона «Алга» была признана самой динамично развивающейся площадкой.