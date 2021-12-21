Йошкар-Ола, 21 декабря, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 21 декабря выявили 108 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 107 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 28 756 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 24 182 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 264 человека. 915 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне от COVID-19 скончались пятеро жителей республики, за минувшие сутки было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 3659 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получают 276 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находится 501 человек, из них у 489 — пневмония, 23 человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 68 пациентов, при этом госпитализирован 31 житель Марий Эл.