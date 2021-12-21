Токио, , 13:03 — REGNUM Студия Water Phoenix и издательская компания Kemco назвали дату релиза ПК-версии визуальной новеллы Archetype Arcadia. Об этом 21 декабря сообщает портал Gematsu.

Фигурка в стиле аниме

Игра появится в каталоге сервиса Steam 24 января 2022 года, отметим, что пока речь идёт только о релизе в Японии. Archetype Arcadia вышла на PlayStation 5, PlayStation 4, и Nintendo Switch в октябре 2021 года. Пока Kemco не назвала дату глобального релиза.

Для справки: действие игры происходит в мире, поражённом неизвестной болезнью, из-за которой люди начинают испытывать желание причинять вред себе и другим. Сюжет рассказывает о том, как молодой человек, желая спасти младшую сестру, входит в онлайн-игру Archetype Arcadia, которая была создана для того, чтобы остановить распространение болезни.

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