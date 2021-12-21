Вашингтон, , 13:03 — REGNUM Представитель Госдепа США Нед Прайс во время пресс-конференции раскритиковал принятые Сеймом Польши поправки в закон о СМИ республики, назвав их «атакой на свободу слова». Об этом 21 декабря сообщает Polskie Radio.

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«Позиция США неизменна — поправки грубо нарушают свободу слова и свободу информационного пространства Польши. Мы это осуждаем», — заявил представитель Госдепа США.

Напомним, одобренный Сеймом законопроект о внесении поправок в закон о СМИ предусматривает, что компании за пределами Европейской экономической зоны не могут владеть мажоритарными долями в польских СМИ. Это касается, в частности, телеканала TVN, который принадлежит американскому концерну Discovery.

Теперь законопроект, после того как он был принят Сеймом, поступит на подпись к президенту. После подписания документа президентом и опубликования он будет введен в действие.