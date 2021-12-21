Курган, , 13:03 — REGNUM В Курганской области за сутки обнаружено 168 новых случаев заражения коронавирусом, из них 80 зарегистрировано в Кургане. Об этом 21 декабря сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 169 случаев.

С начала пандемии в Курганской области на 21 декабря подтвердили 49 128 случаев заражения коронавирусом, вылечились 41 660 курганцев, скончались 965 человека (один пациент за последние сутки).

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