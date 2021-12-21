Строить школу в микрорайоне «Новый город» будет костромской подрядчик
Кострома, 21 декабря, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Строительством школы на 825 мест в костромском микрорайоне «Новый город» займется акционерное общество «Капстрой». Об этом со ссылкой на портал госзакупок сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Компания известна костромичам по благоустройству парка Победы, строительству многоквартирного дома по программе переселения из аварийного жилья на улице Водяной и резервуара чистой воды на насосной станции «Южная». В настоящее время подрядчик возводит школу на 900 мест в посёлке Волжском, работы завершатся до конца 2022 года.
Большую часть средств на школу в «Новом городе» в рамках национального проекта «Образование» выделили федеральный бюджет. Цента проекта составляет 679 млн рублей. Образовательное учреждение будет построено по типовому проекту, который уже был реализован в соседней Кировской области. В трёхэтажном здании помимо учебных классов организуют мастерскую по обработке металла и древесины, спортивный зал и библиотечный центр. По условиям муниципального контракта объект должен быть готов до 30 ноября 2023 года.
Справка: на данный момент в Костроме по нацпроекту «Образование» построено две школы. Они расположены на улицах Суслова и Профсоюзной. Их возведением занималась компания «СМУ Строй-Прогресс» из Ульяновска. Строительство корпуса 33 гимназии на улице Суслова вызывало вопросы следователей. Против подрядчика возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Чиновников городской администрации, выступавших в роли заказчика, подозревают в превышении должностных полномочий. По версии СКР мэрия оплатила фактически невыполненные работы и приняла здание с недоделками. Некоторые работы и услуги были оплачены по завышенной стоимости, в результате чего бюджетам разных уровней был причинён ущерб на сумму 8,4 млн рублей. Дела находятся на стадии расследования.