Кострома, 21 декабря, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Строительством школы на 825 мест в костромском микрорайоне «Новый город» займется акционерное общество «Капстрой». Об этом со ссылкой на портал госзакупок сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Визуализация школы в Новом городе

Компания известна костромичам по благоустройству парка Победы, строительству многоквартирного дома по программе переселения из аварийного жилья на улице Водяной и резервуара чистой воды на насосной станции «Южная». В настоящее время подрядчик возводит школу на 900 мест в посёлке Волжском, работы завершатся до конца 2022 года.

Большую часть средств на школу в «Новом городе» в рамках национального проекта «Образование» выделили федеральный бюджет. Цента проекта составляет 679 млн рублей. Образовательное учреждение будет построено по типовому проекту, который уже был реализован в соседней Кировской области. В трёхэтажном здании помимо учебных классов организуют мастерскую по обработке металла и древесины, спортивный зал и библиотечный центр. По условиям муниципального контракта объект должен быть готов до 30 ноября 2023 года.