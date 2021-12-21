Ульяновск, 21 декабря, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Ульяновской области каждые сутки выздоравливают десятки пациентов с коронавирусом, при этом количество вновь заболевших исчисляется сотнями. Такие данные приводит оперативный штаб РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации на 21 декабря, в регионе с начала пандемии официально выявлено 118 014 случаев заражения коронавирусом. Из них 20 декабря заболели 292 человека, что на пять меньше, чем было сутками ранее.

Победили коронавирус 112 995 жителей, что составляет 95,75% от числа лабораторно подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2. Из них за последние сутки вылечились 82 человека.

Напомним, в Ульяновской области жертвами пандемии стали 3646 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе сделано 1 566 898 ПЦР-тестов на коронавирус. В настоящее время под наблюдением остаются 12 886 контактных лиц.