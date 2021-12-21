Киев, , 13:01 — REGNUM Зону свободной торговли с Турцией собираются создать в будущем году украинские власти. Об этом 21 декабря заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе конференции «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства».

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы планируем оформить зону свободной торговли с Турцией уже в 2022 году», — сказал украинский лидер.

Также он уточнил, что это планируется сделать в ходе визита на Украину турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинского Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявил, что акции протеста с требованием погасить долги по заработной плате проводятся в настоящее время на Украине на четырех шахтах.