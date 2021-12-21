Москва, 21 декабря, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Главе государства Владимиру Путину доложено о ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва. Об этом сегодня, 21 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Администрация Кемеровской области Сергей Цивилёв

По его словам, автомобильная авария широко освещается в СМИ, поэтому вся информация о ДТП доступна для всех, в том числе и для президента.

«По предварительным данным, глава Кузбасса не пострадал. А говорить о результатах расследования ДТП преждевременно, прошло слишком мало времени», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 21 декабря на трассе Кемерово — Новокузнецк произошло ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва, который ехал на встречу с семьями погибших горняков шахты «Листвяжная».

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