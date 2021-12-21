Ульяновск, , 13:00 — REGNUM В Ульяновской области подтверждены очередные летальные исходы от ковида. Это следует из обновлённой информации федерального оперштаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным на 21 декабря, в регионе от осложнений, вызванных COVID-19, умерли ещё 11 человек. В декабре каждые сутки умирали от 11 до 15 ковидных больных.

Всего в Ульяновской области скончались 3646 пациентов с коронавирусом. Это составляет 3,09% от общего числа официально подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, в условиях пандемии коронавируса врачи призывают особое внимание уделить мерам профилактики, в числе которых — здоровый образ жизни.

Отметим, что 25 декабря ульяновцы смогут присоединиться к всероссийской акции «Закалённая Россия — сильная страна». В программе предусмотрены закал-бег, мастер-классы от айсменов, показательные заезды мотокроссменов, соревнования по зимнему плаванию, посвящение в «моржи».

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