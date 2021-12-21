Ульяновск, 21 декабря, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В Ульяновской области подтверждены очередные летальные исходы от ковида. Это следует из обновлённой информации федерального оперштаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

По данным на 21 декабря, в регионе от осложнений, вызванных COVID-19, умерли ещё 11 человек. В декабре каждые сутки умирали от 11 до 15 ковидных больных.

Всего в Ульяновской области скончались 3646 пациентов с коронавирусом. Это составляет 3,09% от общего числа официально подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, в условиях пандемии коронавируса врачи призывают особое внимание уделить мерам профилактики, в числе которых — здоровый образ жизни.

Отметим, что 25 декабря ульяновцы смогут присоединиться к всероссийской акции «Закалённая Россия — сильная страна». В программе предусмотрены закал-бег, мастер-классы от айсменов, показательные заезды мотокроссменов, соревнования по зимнему плаванию, посвящение в «моржи».