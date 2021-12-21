Тбилиси, , 13:00 — REGNUM В Грузии ограничили движение на Военной грузинской дороге, идущей от Тбилиси к пропускному пункту Верхний Ларс на границе с Россией. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба Департамента автомобильных дорог минрегионразвития Грузии.

Снежная лавина (сс) Hans

По данным ведомства, из-за выпавшего снега возникла угроза схода лавин. На участке Гудаури — Коби движение полностью запрещено.

На участке Млета — Гудаури разрешено передвигаться только легковому автотранспорту. Там необходимо двигаться без остановок, движение контролируют правоохранители.

Стоит отметить, что передвижение по Военной грузинской дороге закрыли также с российской стороны. На трассе в Северной Осетии запрещён проезд для всех видов транспорта.

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