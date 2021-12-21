Москва, 21 декабря, 2021, 13:01 — ИА Регнум. В России по итогам 2021 года производство автомобилей вырастет примерно на 7%, заявил 21 декабря глава Минпромторга Денис Мантуров, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

Игрушечные автомобили

«Невзирая на глобальный дефицит полупроводников, увеличение производства в автопроме по году составит порядка 7%», — сказал он, выступая в ходе правительственного часа в Госдуме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор АвтоВАЗа Николя Мор заявил, что продажи автомобилей Lada в России по итогам текущего года покажут небольшой рост по отношению к предыдущему году.

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