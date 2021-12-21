Владикавказ, , 13:00 — REGNUM В Северной Осетии в настоящее время 250 человек проходят реабилитацию после перенесенного COVID-19. Власти региона организовали восстановление переболевших опасной инфекцией граждан на базе санаториев «Осетия» и «Сосновая роща», а также в республиканском геронтологическом центре.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам вице-премьера Ларисы Тугановой, всего подано около 700 заявлений от жителей республики, перенесших COVID-19. Около 100 пациентов уже получили помощь в восстановлении своего здоровья.

Отметим, что реабилитационные мероприятия проводятся для жителей региона бесплатно. По решению властей Северной Осетии их оплачивают из средств регионального бюджета.

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