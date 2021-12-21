Кабул, , 12:59 — REGNUM Десятки жителей Кабула вышли на улицы афганской столицы с требованием высвобождения замороженных в США афганских активов. Один из талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что «афганцы протестуют против финансового терроризма США».

Протесты в Афганистане Af.shafaqna.com

По сообщению информационного агентства «Шафакна», марш начался сегодня утром, 21 декабря, на перекрестке Абдул Хак в Кабуле. Большинство протестующих скандировали лозунги на пушту и английском языке. Они назвали Соединенные Штаты «колонизаторами» и призвали Вашингтон как можно скорее разморозить афганские активы.

На митинге, организованном пресс-службой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), было заявлено, что замораживание афганских активов стало основным фактором гуманитарного кризиса в стране.

Мохаммад Джалал, член комиссии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по культуре, опубликовал видеозапись сегодняшней демонстрации, заявив, что «афганский народ выступил против финансового терроризма правительства США».

Протесты начались несмотря на то, что министерство внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ответ на общенациональные протесты против Пакистана, а также протесты женщин объявило, что митинги и уличные шествия запрещены в нынешней ситуации

Несмотря на запрет, мужчины и женщины неоднократно устраивали акции протеста в Кабуле и других провинциях.