Сеул, , 12:59 — REGNUM Немецкая компания Statista опубликовала список политиков, которые больше всего интересовали пользователей поисковиков в 2021 году, сообщает Yonhap News.

Ким Чен Ын Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, лидером по количеству запросов стал президент США Джо Байден (7 млн запросов в месяц).

За ним следуют премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (2 млн запросов), глава КНДР Ким Чен Ын (1,9 млн запросов), экс-канцлер Германии Ангела Меркель (1,4 млн запросов), премьер-министр Индии Нарендра Моди (1,2 млн запросов), президент Франции Эммануэль Макрон (900 тыс запросов).

Согласно данным другого исследования, проведенного Google Trends, самым популярным ключевым словом при поиске информации про северокорейского лидер было «потеря веса».

Напомним, что в июне текущего года Ким Чен Ын появился на заседании Политбюро ЦК ТПК значительно похудевшим, что породило слухи о его здоровье и привлекло к нему дополнительный интерес.