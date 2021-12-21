Пенза, , 13:02 — REGNUM В течение прошлой недели (13−19 декабря) в Пензенской области зарегистрировали 2974 случая ОРВИ (223,3 на 100 тыс. населения). Суммарная заболеваемость ниже уровня эпидпорога на 6,2%. По данным регионального управления Роспотребнадзора, заболеваемость к предыдущей неделе снизилась на 7,2%.

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По-прежнему высокий уровень выявленных заражений регистрируется в Мокшанском районе — 818,9 на 100 тыс. населения, в Шемышейском районе — 674,3, в Нижнеломовском районе — 638,4.

Среди жителей старше 15 лет пороговый уровень заболеваемости ОРВИ превышен на 71,3%.

В областном центре в течение 50 недели 2021 года суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями осталась на уровне предыдущей недели, составив 201,7 на 100 тыс. населения (1051 случай), что выше уровня эпидпорога на 16,5%.

Среди детей в Пензе наблюдается снижение заболеваемости, по взрослому населению превышение — на 29,6%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, эпидемические пороги по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены, преимущественно среди взрослого населения, в 65 субъектах России.

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