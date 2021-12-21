Великий Новгород, , 14:41 — REGNUM Сотрудников Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого, не прошедших вакцинацию от коронавируса, начали отстранять от исполнения должностных обязанностей. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-центре университета, передает «Интерфакс».

Преподаватель в ВУЗе Felix Ling

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«К текущему моменту отстранены 53 сотрудника, примерно половина из них — преподаватели, остальные — административный персонал», — сообщили в пресс-центре вуза.

Отстраненные сотрудники смогут вернуться к своим обязанностям лишь после того, как пройдут курс вакцинации, или же когда эпидобстановка в регионе улучшится.

Обязательная вакцинация для персонала была введена в Новгородском университете еще в середине октября 2021 года. Преподавателей, не прошедших вакцинацию, перевели на дистанционную работу с 18 октября. В срок до 15 декабря сотрудники должны были вакцинироваться.

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