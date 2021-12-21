Санкт-Петербург, 21 декабря, 2021, 13:07 — ИА Регнум. В период новогодних каникул петербургский международный аэропорт «Пулково» планирует обслужить более 450 тыс. пассажиров. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС), управляющей аэропортом.

ВВСС Аэропорт «Пулково»

В дни новогодних праздников с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года «Пулково» на прилет и вылет ожидается обслуживание свыше 450 тыс. пассажиров. Это больше, чем в прошлые новогодние праздники, но меньше, чем в допандемийные времена.

«Показатель на 25% выше к аналогичному периоду 2020/2021 (более 360 тыс. пассажиров) и на 8% меньше к периоду новогодних праздников 2019/2020 (около 490 тыс. пассажиров)», — заметили в пресс-службе.

За этот же период аэропорт «Пулково» планирует обслужить более 3,5 тыс. рейсов.

Наиболее востребованными направлениями по России станут: Москва, Сочи, Калининград, Краснодар, Симферополь, Архангельск, Мурманск, Минеральные Воды, Казань. Среди международных направлений самые популярные — открытые для российских туристов Стамбул, Шарм-эль-Шейх, Дубай, Хургада, Минск, Будапешт, Ереван и Анталья, а также открытый для транзита и ограниченных категорий пассажиров Франкфурт-на-Майне.

Напомним, что в дни новогодних праздников из «Пулково» пассажирам доступны 30 международных направлений, по которым можно отправиться с туристическими целями.