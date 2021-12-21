Москва, 21 декабря, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Краснодарский край стал самым популярным регионом России среди туристов. Об этом 21 декабря сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«По предварительным подсчетам, опираясь на противоречивые данные, мы выстроили рейтинг наиболее популярных российских регионов среди туристов в организованном сегменте туризма», — сказала Ломидзе.

В числе 10 самых популярных туристических субъектах РФ представитель АТОР назвала Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург, Владимирскую область, Ставропольский край, Ярославскую область, Тюменскую область, Карелию, Татарию и Тверскую область.

«Тверская область попала в ТОП-10, потому что в ноябре ввела ограничения в «лайтовом режиме». Мы не претендуем на стопроцентную корректность — цифры слишком противоречивые, поэтому мы их и не даем», — сказала Ломидзе.