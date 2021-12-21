Рязань, 21 декабря, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Более 1,6 млрд рублей на капитальный ремонт школ получит за два года Рязанская область. На эти средства приведут в порядок 37 учебных заведений, сообщили ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

Средства поступят в виде межбюджетных трансфертов в 2022—2023 годах. Обновление ждёт школы в Рязани, Ряжске, Скопине, Сасове, Шилово и Ухолово, Захаровском, Рязанском, Милославском, Клепиковском, Спасском, Сасовском, Сараевском, Шацком, Шиловском районах. В общей сложности в этих учебных заведениях обучаются свыше 617 тысяч детей.

Решение о федеральной поддержке принято комиссией ФС РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.