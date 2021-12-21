Москва, , 12:56 — REGNUM В России развитие розничных и оптовых рынков всё ещё сдерживается регуляторными барьерами. Об этом 21 ноября заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на «правительственном часе» в Госдуме.

Денис Мантуров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Переходя от внешней к внутренней торговле, хотел бы отметить, что, несмотря на ограничения пандемии, её оборот растёт на 7%. Вместе с тем меняется поведенческая модель потребления, что отчётливо показывает динамика онлайн-продаж», — заявил Мантуров.

«За два года данный сегмент удвоился, и становится важным элементом расширения товаропроводящей сети. Большой потенциал к этому также есть по розничным и оптовым рынкам, распространение которые сдерживает регуляторные барьеры — чтобы их снять, правительство внесёт в начале следующего года в Госдуму соответствующий законопроект. Его принятие, по нашим оценкам, позволит всего за три года довести количество розничных рынков с 880 как минимум до 3 тыс. Рассчитываем здесь на вашу поддержку», — указал он.