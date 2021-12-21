Москва, 21 декабря 2021, 13:09 — REGNUM Оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ и несколько международных телефонных разговоров включены в график президента России Владимира Путина на 21 декабря. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам.
Он уточнил, что оперативное совещание с постоянными членами Совбеза запланировано на вторую половину дня, около 17:00 мск. Если Путин в начале совещания что-то скажет, обозначит тему, представители СМИ это увидят.
«Если в открытой части никаких слов не будет, то мы расскажем вам, о чем там будет идти речь», — заверил Песков.
Кроме того, у российского лидера запланированы несколько международных телефонных разговоров, о них Кремль будет информировать в течение дня.
Как сообщало ИА REGNUM, день 22 декабря Путин посвятит «внутренней подготовительной работе» перед пресс-конференцией, рассказал Песков.
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