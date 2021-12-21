Москва, 21 декабря, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ и несколько международных телефонных разговоров включены в график президента России Владимира Путина на 21 декабря. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам.

Kremlin.ru Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности

Он уточнил, что оперативное совещание с постоянными членами Совбеза запланировано на вторую половину дня, около 17:00 мск. Если Путин в начале совещания что-то скажет, обозначит тему, представители СМИ это увидят.

«Если в открытой части никаких слов не будет, то мы расскажем вам, о чем там будет идти речь», — заверил Песков.

Кроме того, у российского лидера запланированы несколько международных телефонных разговоров, о них Кремль будет информировать в течение дня.

Как сообщало ИА REGNUM, день 22 декабря Путин посвятит «внутренней подготовительной работе» перед пресс-конференцией, рассказал Песков.

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