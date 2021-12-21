Улан-Удэ, 21 декабря, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки, 20 декабря подтверждено шесть новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Общее число жертв составляет уже 2350 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Всего в регионе зарегистрировано 74 572 (+207) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 46% (34 410) приходится на жителей г. Улан-Удэ.

Из выявленных за прошедшие сутки больных — 168 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

Всего выздоровели от COVID-19 — 68 497 (+282) человек. В стационарах получают лечение 1208 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией — 931.

В отделениях реанимации находится 128 пациентов (из них старше 65 лет — 78), на ИВЛ — 64 пациента (из них старше 65 — 45), в том числе на неинвазивной ИВЛ — 49.

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