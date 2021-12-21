Красноярск, , 12:54 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 38 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщили 21 декабря в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции стали 8245 жителей Красноярского края.

По данным краевого управления Роспотребнадзора, за сутки в регионе выявили 652 носителя коронавируса, за всё время — 167 515. Общее число выздоровевших в регионе — 151 170 человек (+635 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в Красноярском крае было подтверждено 642 случая заражения, выздоровели 649 человек.

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