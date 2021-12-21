Париж, , 12:54 — REGNUM Высшее управление здравоохранения Франции уделяет приоритетное внимание вакцинации учащихся средних школ, сообщает Le Figaro.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

Управление предлагает родителям вакцинировать своих детей в возрасте от 5 до 11 лет. Интервал между двумя дозами вакцины должен составлять 21 день.

Во Франции с начала эпидемии было зарегистрировано 1399 госпитализированных детей в возрасте от 5 до 11 лет и три случая смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан получил от властей Мексики государственную награду, орден Ацтекского орла.

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