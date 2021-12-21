Варшава, , 12:54 — REGNUM В Польше ожидают, что Европейская комиссия в ближайшее время начнет антимонопольное разбирательство против российского концерна Газпром за «манипуляции на энергетическом рынке». Об этом, как передает Polskie Radio, выразила 21 декабря министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва на встрече в Брюсселе с еврокомиссаром по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

В рамках встречи министр Анна Москва подчеркнула, что из доказательств, которые Варшава представила Еврокомиссии, следует, что Газпром «злоупотребляет доминирующим положением на рынке и нарушает закон».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что «Польша будет добиваться от Еврокомиссии принятия антимонопольных мер против «Газпрома».