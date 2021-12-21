Саранск, 21 декабря 2021, 12:54 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались четыре человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.
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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также четыре летальных случая.
Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 988 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 декабря в Мордовии выявили 111 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 110 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 39 539 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 5428 человек.
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