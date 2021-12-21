Салехард, 21 декабря, 2021, 12:53 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 109 новых случаев заражения коронавирусом, из них восемь — среди вахтовых работников. Об этом 21 декабря сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 110 случаев.

Госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 372 человека. С начала пандемии в ЯНАО на 21 декабря подтвердили 61 031 случай заражения коронавирусом, вылечились 55 182 человека, скончались 934 (четверо за последние сутки).