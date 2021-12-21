Санкт-Петербург, , 12:56 — REGNUM Кандидатура председателя комитета финансов Санкт-Петербурга Алексея Корабельникова предложена на пост нового вице-губернатора Санкт-Петербурга. Соответствующее представление на согласование кандидатуры Корабельникова губернатор Александр Беглов направил в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.

Алексей Корабельников Fincom.gov.spb.ru

Как сообщили 21 декабря в пресс-службе Смольного, представление на согласование Корабельникова направлено в городской парламент в соответствии со статьями 4 и 5 Закона Санкт-Петербурга «О Правительстве Санкт-Петербурга».

Корабельников руководит финансовым комитетом правительства Петербурга уже почти семь лет.

***

Алексей Алексеевич Корабельников родился в марте 1987 года в Ленинграде. В 2009 году окончил экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. С января 2008 по июнь 2014 года работал в международной консалтинговой компании «Ernst&Young». С июля 2014 года — советник губернатора Санкт-Петербурга по экономическим вопросам. С 10 февраля 2015 года — председатель Комитета финансов Санкт-Петербурга.

Дипломированный специалист в области международного налогообложения и трансфертного ценообразования, автор многочисленных статей в российских и иностранных профессиональных изданиях.