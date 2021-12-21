Кабул, 21 декабря, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В последние месяцы, после прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане, страна переживает серьезный экономический кризис, который привел к росту бедности, голода, перемещению населения, банкротству банков и закрытию многих предприятий.

Ana.press Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«Основная причина продолжающегося экономического кризиса — отсутствие надлежащего экономического управления в стране, знаний в котором, по моему мнению, не хватает талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил в интервью «Шафакна» доктор Масуд, эксперт по экономике и бывший профессор Кабульского университета.

Говоря о девальвации афгани по отношению к иностранным валютам, Масуд отметил: «Рост или падение афганской валюты на внутреннем рынке на самом деле вызваны политическим давлением на Афганистан».

Кроме того, по его словам, на валютном рынке работают крупные игроки-олигополисты. Олигополисты, или несколько крупных обменных пунктов, искусственно повышают или понижают курс валюты, чтобы, во-первых, собрать наличность мелких обменников; а во-вторых, скупать наличность, которую Центральный банк вбрасывает на рынок, по более низкой цене в как можно более крупных размерах.

«Например, они сначала скупают доллары, вброшенные на рынок Центральным банком, по цене 92, 93 или 95 афгани, и когда убеждаются, что долларовая масса на рынке иссякает, они продают эти доллары уже по цене 102, 103 афгани или выше. Эта разница в курсе покупки и продажи имеет для них огромное значение», — пояснил эксперт.

«В этом отношении, я думаю, в Афганистане проблема изменения стоимости валюты в основном связана с человеческой психологией, — добавил он. — Изменения в наших ценах — это, в основном, наша психологическая реакция на новости».

Бывший профессор Кабульского университета считает, что «к сожалению, у «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нет выхода из нынешнего экономического кризиса».

«Потому что они не управленцы. Они могут быть хорошими маулави, но точно не менеджерами. Действительно, они хорошо знают Священный Коран и Таджвид, они также умеют воевать, но они никогда не были хорошими финансистами и экономистами. Они совсем не знают экономики», — добавил эксперт.

«В управлении экономикой необходимо планировать, реализовать, контролировать и координировать человеческие, финансовые и информационные ресурсы, — сказал Масуд. — У «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вообще нет планов по улучшению текущей экономической ситуации с помощью надлежащего экономического управления. Чиновники низшего звена не предпринимают экономически правильных действий из опасения за свои места».

Эксперт считает текущий экономический кризис в Афганистане многогранным явлением, в котором играют роль несколько факторов: «Внешние силы также участвуют в создании экономического кризиса в Афганистане. Углубляя текущие экономические проблемы и создавая предпосылки к гуманитарной катастрофе, они хотят возложить всю вину на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и дать понять миру, что они невиновны, и что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были главной причиной гуманитарной катастрофы в Афганистане. Соединенные Штаты и их западные союзники пытаются создать условия для катастрофы, которая переложит всю вину на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

»Некоторые страны региона также пытаются создать условия для гуманитарной катастрофы, чтобы затем возложить всю вину на американцев, — считает Масуд. — Именно Соединенные Штаты вызвали такую масштабную гуманитарную катастрофу в Афганистане в XXI веке. Однако афганское правительство всё ещё находится в замешательстве и не имеет планов выхода из кризиса».

По его словам, давняя зависимость страны от мировых и региональных держав не только привела к экономическому росту и развитию, но и создала системные противоречия, которые являются основной причиной отсталости.

Критикуя методы правления «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), особенно в экономической сфере, Масуд сказал: «В настоящее время 89,6% работоспособного населения не имеют работы. Кроме того, импорт уже упал на 50−70%. Это очень опасно. Сейчас общий товарооборот страны составляет 1,8 миллиарда афгани, тогда как раньше у нас было 10,5 миллиарда. Это означает, что мировые державы оказывают политическое давление, чтобы ещё больше ухудшить экономическое положение страны, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут вынуждены вступить в политическое сотрудничество с мировым сообществом, и если они примут это, естественно, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не пойдут на сближение с Россией и Китаем, они «пойдут на поклон» к США».

Далее Масуд указал на важность регионального баланса в политической жизни государств: «Падение правительства Ашрафа Гани явилось результатом нарушения регионального баланса. В первом столкновении «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) упустил возможность достижения международного политического взаимодействие с США и их западными союзниками. Затем, из-за отсутствия четкой стратегии, они упустили и возможности для регионального взаимодействия. В настоящий момент Иран, Центральная Азия, Индия, даже Китай и Пакистан не поддерживают талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Потому что между этими странами существуют свои собственные противоречия. И теперь треугольник «правительство — народ — частный сектор» вступает в противоречие друг с другом. Это представляет большую опасность для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Масуд охарактеризовал продолжающийся экономический кризис, бедность и голод как представляющие опасность для режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявив: «Это снизит доверие к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на социальном уровне, что, вероятно, разрушит основные устои их правления, и Афганистан снова столкнется с коллапсом».