Москва, 21 декабря, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Россия начинает извлекать выгоды от вложений в проекты глубокой переработки в лесной промышленности. Об этом 21 ноября заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на «правительственном часе» в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Мантуров

«Мы шли к этому решению почти 15 лет, профинансировав при участии государства 158 проектов глубокой переработки суммарной стоимостью более 650 млрд рублей», — заявил Мантуров.

«Свыше 100 проектов уже завершены, что позволяет отказаться от вывоза кругляка. Это в полной мере отвечает комплексной задаче по наращиванию именно несырьевого промышленного экспорта», — указал он.