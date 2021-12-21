Кемерово, , 12:52 — REGNUM После ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва в больницу госпитализировали двух пострадавших. Об этом сообщили в кузбасском Центре медицины катастроф.

ДТП

«ДТП. Трасса Кемерово — Новокузнецк. Поворот на посёлок Карагайла. Госпитализировано двое пострадавших: мужчина 1967 года рождения, мужчина 1980 года рождения, оба в состоянии средней степени тяжести», — уточняется в instagram учреждения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв не пострадал в ДТП.

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