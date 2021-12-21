21 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Госдепартамент США рекомендует американским гражданам воздерживаться от поездок на Украину.

Оксана Переможенко, , 13:30 — REGNUM Госдепартамент США рекомендует американским гражданам воздерживаться от поездок на Украину. Об этом 20 декабря говорится в сообщении пресс-службы посольства США в Киеве. Причиной такой рекомендации является эпидемия коронавируса, а также «угроза со стороны России».

Боеголовушка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Госдепартамент продолжает рекомендовать гражданам США не ездить на Украину из-за COVID-19 и пересмотреть вопрос о поездках из-за возросших угроз со стороны России», — сказано в заявлении американского посольства.

Американских граждан призвали соблюдать повышенную осторожность из-за преступности и гражданских беспорядков. По мнению американского посольства, в некоторых областях страны имеются повышенные риски.

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «headlines Украина» и «Крокодил», а также на странице украинского журналиста Вячеслава Чечило в социальной сети Facebook. Многие отметили, что граждане США и так вряд ли массово рвутся на Украину.

Посольство США. Киев Kholodovsky

«Правильно! Нефиг им тут шастать. А то понаехали…» — отреагировал Евгений К.

«И… послов пусть забирают», — призвал Евгений К.

«Да, я думаю, каждый третий американец планировал свой новогодний отдых именно в Украине», — с сарказмом добавил Roman E.

«Там каждый первый не сможет на карте показать, где Украина! Эмигранты СНГ не в счет! Даже Псаки, которая хотела подогнать 6-й флот США к берегам Белоруссии!» — написал Евгений.

«Главное [заместителя госсекретаря США Викторию] Нуланд с печеньем не пускать. Третий майдан Украина не… выдержит», — пишет Александр.

«Нам в ответку надо написать, чтоб наши граждане не ехали в Америку, вот», — смеется Artem.

«В некоторые районы Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, Чикаго и Нью-Йорка тоже лучше не соваться, из-за «повышенных рисков», — добавил LA.

«Правильно, нефиг тут делать. Миссию по заражению и развязыванию войны выполнили», — с сарказмом отреагировал один из комментирующих.

«До слез — «пересмотреть запланированные путешествия». Какой… [гражданин США] поедет в руину (Украину — О. П.) путешествовать?.. А то… [американцы] прям валом валили, а теперь гады прикрыли райское место», — шутит Neragul.

Аэропорт Киева, Борисполь Vladimir Yaitskiy

«Эти же рекомендации касаются и военного контингента США в Европе», — добавил IU.

«Госдеп рекомендовал американцам не ездить в Украину… «Проявляйте повышенную осторожность из-за преступности и гражданских беспорядков». Паникеры, распространители кремлевских нарративов», — с сарказмом написал на своей странице в социальной сети Facebook украинский журналист Вячеслав Чечило.

«Преступность и гражданские беспорядки» — это результат успехов на пути построения демократии и реформ?» — поинтересовался Michael K.

«То есть они нам 8 лет помогают строить прекрасную страну и после этого делают такие заявления?» — подытожил Андрей Г.

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