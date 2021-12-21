Калуга, , 12:51 — REGNUM В Калуге началась торговля самым ходовым новогодним товаром — ёлками, сообщили 21 декабря корреспонденту ИА REGNUM калужском городском управлении экономики и имущественных отношений.

Ёлочный базар Kaluga-gov.ru

На ёлочных базарах можно приобрести живую ёлку или сосну высотой от метра до трех, а также еловые ветки. Базары будут работать по 31 декабря включительно по девяти адресам.

Натуральные ели и сосны также можно приобрести на действующих городских ярмарках и на территориях, прилегающих к некоторым торговым центрам. Стоимость новогодних елей — от 700 рублей.

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