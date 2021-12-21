Москва, 21 декабря, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Программа туристического кешбэка оказала большую помощь развитию внутреннего туризма в России. Об этом 21 декабря заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

«Кешбэк показал невероятную эффективность. Он буквально окрылил всю туристическую отрасль России — в каждом регионе почувствовали отдачу от кешбэка», — сказала Ломидзе.

Однако наряду с этим туристическая отрасль в России столкнулась в 2021 году с рядом проблем, которые существенно снизили эффект от действия программу кешбэка.

«Почти все регионы вводили ограничения один за другим. И вот взлет спроса, который должен был закончится триумфальными цифрами, этот взлет обрывался и приводил к снижению из-за ограничений», — отметила представитель АТОР.