Санкт-Петербург, , 13:00 — REGNUM Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») увеличивает количество рейсов из Санкт-Петербурга на время зимних каникул. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе перевозчика.

Самолет авиакомпании «Россия» T.me/rossiya_airlines

Во время зимних и новогодних праздников увеличивается количество рейсов, выполняемых в партнерстве с «Аэрофлотом» по популярным направлениям. Лайнеры будут выполнять полеты из Санкт-Петербурга в Сочи (29 декабря), в Архангельск, Калининград, Краснодар, Мурманск, Пермь, Самару, Сочи, Сургут, Сыктывкар, Уфу и Челябинск (30 декабря), в Калининград, Краснодар, Мурманск, Тюмень, Уфу и Челябинск (31 декабря).

Также, 2 и 5 января 2022 года добавляются рейсы в Сочи, 8 января — в Калининград, Краснодар, Мурманск, Самару, Сочи, Сыктывкар, Уфу и Челябинск. 9 января — в Калининград, Краснодар, Мурманск, Сочи и Челябинск.

«Дополнительные рейсы будут удобны для тех, кто хочет провести новогодние праздники дома или встретить Новый год в кругу семьи и друзей», — отметили в авиакомпании.

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