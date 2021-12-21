Лос-Анджелес, США, 21 декабря 2021, 12:48 — REGNUM Телеканал HBO Max назвал имена всех актёров, которые появятся в специальной новогодней передаче, посвящённой серии фильмов «Гарри Поттер». Об этом 21 декабря сообщает портал Screen Rant.

Главные герои фильмов про Гарри Поттера
Главные герои фильмов про Гарри Поттера

Зрители вновь увидят в одной студии Дэниела Редклиффа, Эмму Уотсон, Руперта Гринта, Хелену Бонэм Картер, Рэйфа Файнса, Робби Колтрейна, Гэри Олдмана, Джейсона Айзекса и Тома Фелтона.

К ним также присоединятся Джеймс и Оливер Фелпсы, Бонни Райт, Марк Уильямс, Альфред Энох, Иэн Харт, Мэттью Льюис, Эванна Линч и Тоби Джонс, который озвучил домового эльфа Добби.

Напомним, передача будет называться «Возвращение в Хогвартс» (Return to Hogwarts). HBO Max решил собрать вместе актёров «Гарри Поттера» в честь 20-летия первого фильма франшизы.

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