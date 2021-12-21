Лос-Анджелес, США, 21 декабря, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Телеканал HBO Max назвал имена всех актёров, которые появятся в специальной новогодней передаче, посвящённой серии фильмов «Гарри Поттер». Об этом 21 декабря сообщает портал Screen Rant.

Главные герои фильмов про Гарри Поттера

Зрители вновь увидят в одной студии Дэниела Редклиффа, Эмму Уотсон, Руперта Гринта, Хелену Бонэм Картер, Рэйфа Файнса, Робби Колтрейна, Гэри Олдмана, Джейсона Айзекса и Тома Фелтона.

К ним также присоединятся Джеймс и Оливер Фелпсы, Бонни Райт, Марк Уильямс, Альфред Энох, Иэн Харт, Мэттью Льюис, Эванна Линч и Тоби Джонс, который озвучил домового эльфа Добби.

Напомним, передача будет называться «Возвращение в Хогвартс» (Return to Hogwarts). HBO Max решил собрать вместе актёров «Гарри Поттера» в честь 20-летия первого фильма франшизы.