Нижний Новгород, , 12:47 — REGNUM За минувшие сутки 23 жителя Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Накануне сообщалось о 29 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 9 549 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 декабря в области выявили 523 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 528 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 227 434 случаев. Активными носителями вируса в Нижегородской области в настоящее время являются 16 488 человек.

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