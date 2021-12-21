Москва, , 12:47 — REGNUM В России на сегодняшний день прошли экспертную оценку и получили соответствующий статус 17 национальных туристических маршрутов. Об этом заявила советник руководителя Ростуризма Юлия Рыбакова, сообщили, а Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Экологический туризм — лучший семейный отдых Ольга Демиденко © ИА REGNUM

По её словам, остальные маршруты находятся в режиме подачи заявок или рассмотрения в ближайшее время. В 2022 году планируется в запустить, как минимум, 30 национальных туристических маршрутов.

«Задача Ростуризма — запустить 100 национальных туристических маршрутов к 2030 году», — уточнила Рыбакова. Информация о маршрутах будет размещена на всех официальных ресурсах с указанием туроператоров и регионов России.

ИА REGNUM ранее сообщало, статус «Национальных туристских маршрутов» могут получить три региона России.

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