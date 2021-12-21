Чита, 21 декабря, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В Забайкальском крае по состоянию на 21 декабря вакцинацию завершили 522 586 человек из более одного миллиона граждан. Также известно, что первым компонентом вакцины от коронавируса привит 563 738 человек (+3087 за сутки).

Yarregion.ru Вакцинация

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Повторно привились 106 062 жителя региона (+3097 за сутки).

Напомним, рекордное снижение темпов вакцинации от коронавируса в Забайкалье произошло в конце прошедшей недели.

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