Нур-Султан, , 12:46 — REGNUM Оппозиция Сирии часто выдвигает требования, которые являются неприемлемыми для других сторон, и это мешает достичь консенсуса в работе Конституционного комитета в Женеве. Об этом 20 декабря рассказал журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев по итогам двусторонних консультаций с делегациями Турции и Ирана в «астанинском формате».

Александр Лаврентьев (слева) и Башар Асад (справа) Sana.sy

Как отметил Лаврентьев, спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен ранее побывал в Дамаске и заручился там поддержкой работы национальных делегаций.

При этом он указал, что российская сторона рассчитывает на то, что соответствующая работа будет проведена и с сирийской оппозицией.

«Потому что оппозиция зачастую выходит с такими предусловиями, такими требованиями и так ставит вопрос, порой провокационно, что вынуждают проправительственную часть занимать достаточно жесткую позицию. Поэтому здесь нужно идти по пути нахождения компромиссов и непровоцирования друг друга на жесткие шаги. Нельзя диктовать и нельзя выходить с такими формулировками, которые абсолютно неприемлемы для стороны, например, для Дамаска», — уточнил спецпредставитель президента РФ по Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил турецкой стороне, что вопрос с территориальной целостностью Сирии необходимо решить.