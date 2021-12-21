София, 21 декабря, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В Софии, Варне, Бургасе и ряде других крупных городов Болгарии начались масштабные проверки качества продуктов в торговых центрах, магазинах и на рынках. Об этом 21 декабря сообщило Болгарское телевидение.

Продукты

Согласно официальной информации, акция проводится Национальным агентством безопасности питания (НАБП) в преддверии празднования Рождества и Нового года.

«Наша задача — не допустить появления на прилавках просроченных или опасных для приема в пищу товаров,— говорится в заявлении НАБП. — Каждая торговая точка будет обязана предъявить сертификат или лицензию на реализуемые продукты. В противном случае магазин или павильон будет закрыт, а его руководителя ждет крупный штраф».

Как утверждают очевидцы, в ряде регионов особому контролю подвергаются структуры, торгующие мясом и рыбой, а также молочной продукцией.

Напомним, в преддверии зимних праздников в Болгарии традиционно фиксируется резкий рост пищевых отравлений. «Пик» вызовов скорой помощи приходится на Рождественские праздники, отмечаемые в стране 24 — 25 декабря.