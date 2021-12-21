Майкоп, 21 декабря, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Школьников Адыгеи отправят на зимние каникулы раньше срока. Из-за сохранения темпов заболеваемости COVID-19 в регионе, в том числе среди учащихся, власти региона намерены изменить сроки начала каникул. Теперь они стартуют с 27 декабря.

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«Было внесено предложение начать единые зимние каникулы в школах Адыгеи с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. С учётом выходных и праздничных дней продолжительность отдыха составит две недели», — сообщает ГТРК «Адыгея» по итогам заседания оперативного штаба.

Как отметили в республиканском управлении Роспотребнадзора, в настоящее время в 39 школах Адыгеи выявлена высокая заболеваемость, на карантин отправлены 213 классов, в дистанционном режиме учатся более 1,8 тыс. детей.

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