Москва, 21 декабря, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Для туристической отрасли 2021 год стал одним из самых сложных сезонов. Об этом 21 декабря сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Pixel2013 Туризм

По словам представителя отрасли, пандемия сурово сказалась на туристической индустрии. В 2021 году представителям этой сферы стало понятно, что пандемия не закончится так быстро, как казалось ранее и что работать в новых условиях придется еще долго. Туристические компании осознали, что в сложившейся ситуации надо максимально адаптироваться и научиться вести бизнес в текущих условиях.

«Давайте посмотрим, что у нас происходило во внутреннем туризме в 2021 году. Наверное, один из самых сложных сезонов для внутреннего рынка. С одной стороны, никогда не было такого пристального внимания. Градус внимания к внутреннему туризму увеличивается. Но в 2021 году произошло несколько жестких разочарований и несбывшихся ожиданий туристической индустрии», — сказала Ломидзе.