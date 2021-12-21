Санкт-Петербург, , 12:47 — REGNUM В Петербурге сотрудники экономической полиции и ФСБ задержали группу «серых» банкиров, которые, по данным следствия, незаконно обналичили 150 млн рублей. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Возбуждено дело о незаконной банковской деятельности Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

Были задержаны трое петербуржцев в возрасте 37, 40 и 62 лет, которые, как считает следствие, оказывали незаконные услуги по обналичиванию денежных средств. За свою работу злоумышленники брали вознаграждение в размере 8% от суммы. Денежные средства «прокручивались» через подставные фирмы в сфере оптово-розничной торговли табачной продукцией.

«За два года деятельности с лета 2018 года нелегальные банкиры таким образом обналичили не менее 150 млн рублей, получив незаконный доход в размере 12 млн рублей», — добавили в ведомстве.

Следователями ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). В рамках него прошли масштабные обыски по местам проживания подозреваемых и в офисах подконтрольных фирм. Изъяты финансовые документы, электронные носители информации, банковские карты, представляющие интерес для следствия.

«Подозреваемым лицам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — подытожили в Главке МВД.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО