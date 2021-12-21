Москва, , 12:42 — REGNUM У российских банков есть альтернативы системе SWIFT, но их использование обернется увеличением расходов и времени на осуществление переводов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

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«Невозможность использования SWIFT серьезно скажется на деловой активности в российской экономике, поскольку более половины ведущих российских банков активно используют эту систему в своей деятельности, — сказала Воронкова. — Возможны альтернативные SWIFT способы осуществления расчетов с зарубежными партнерами, но при этом возрастут время и расходы на осуществление переводов».

Экономист подчеркнула, что у РФ не возникнет особых проблем при контактах со странами ближнего зарубежья, в расчетах с которыми российский рубль уверенно доминирует.

«Так, на пространстве ЕАЭС доля российского рубля во взаимных платежах за экспортно-импортные операции составляет более 70%, — отметила Воронкова. — Кроме того, в настоящее время зарубежный состав участников российской системы финансовых платежей (СПФС) включает большое число представителей стран-членов СНГ и ЕАЭС, к СПФС подключены все белорусские банки. Но, несомненно, при полном переходе национальной экономики на СПФС возрастет и финансовая нагрузка мегарегулятора, поскольку потребуется расширение ее функционала».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что если РФ все-таки лишат доступа к системе SWIFT, то это обернется отрицательными последствиями не только для крупного международного бизнеса, но и для самой SWIFT.

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